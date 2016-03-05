الناتو: ليس لدى الحلف نوايا عدوانية ضد روسيا

أعلن الجنرال أدريان برادشو أحد جنرالات الناتو ، أن الحلف مؤسسة دفاعية بحتة ولا ينوي تنفيذ أي نشاط معاد لروسيا.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” مساء اليوم السبت عن الجنرال الذي يشغل منصب نائب قائد قوات الناتو في أوروبا قوله – إن “الحلف يؤكد لروسيا أنه تحالف دفاعي محض ولا نضمر أية نوايا عدائية ضدها”.
وأكد ” نحن حريصون تماما على مبادئ أمننا الجماعي وسنرد بشكل جدي على أية تحديات لهذا الأمن الجماعي”.
وفي وقت سابق صدر تصريح مشابه عن السفير الأمريكي في موسكو ، جون تيفت ، قال فيه إن الناتو لا يشكل أي تهديد بالنسبة لروسيا.
ونوه إلى أن الناتو لن يتخلى ، خلال التعاون مع موسكو ، عن المبادئ التي يقوم عليها الأمن في أوروبا وأمريكا الشمالية.
أ ش أ