بالفيديو - صاروخية محرز تقود ليستر لفوز صعب أمام واتفورد والابتعاد بالصدارة

شهدت قائمة الزمالك عودة حمادة طلبة ظهير أيسر الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد وذلك بعدما غاب للإيقاف.

الزمالك يواجه المقاولون العرب مساء يوم الأحد في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

مهمة أولى للمدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش انتهت بالخسارة 3-1 أمام الإنتاج الحربي.

وعاد محمد إبراهيم من جديد للظهور في قائمة الزمالك بينما خرج ظهير الفريق محمد عادل جمعة وأحمد حسن مكي.

وفيما يلي قائمة الـ20 لاعبا من الزمالك لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أبو جبل.

الدفاع: علي جبر - محمد كوفي - حازم إمام - عمر جابر - رمزي خالد - باهر المحمدي - حمادة طلبة.

الوسط: أحمد توفيق - طارق حامد - معروف يوسف - أحمد حمودي - أيمن حفني - محمود عبد الرازق شيكابالا - محمود عبد المنعم كهربا - مصطفى فتحي - محمد إبراهيم.

الهجوم: إيمانويل مايوكا - باسم مرسي