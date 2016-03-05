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زيدان: انتقادات الجماهير ساعدت اللاعبين والجميع يعرف رونالدو

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زيدان: انتقادات الجماهير ساعدت اللاعبين والجميع يعرف رونالدو زيدان: انتقادات الجماهير ساعدت اللاعبين والجميع يعرف رونالدو

أوضح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أن انتقادات الجماهير ساعدت لاعبيه أكثر، وذلك بعد أن تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل 4 أهداف ضد سيلتا فيجو.

وكان ريال مدريد قد تمكن من الفوز على ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 7-1، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وصرح الأسطورة الفرنسية عقب المباراة "جزء من كرة القدم أن تصفر الجماهير على لاعب ما، وليس رونالدو فقط، هناك متطلبات للجماهير الذي يعرفون اللعبة ودائما يرغبون في المزيد من اللاعبين".

وتابع "جميعكم تعرفون كريستيانو، إنه قادر على تسجيل 4 أهداف، قليلون يمكنهم أن يفعلوا هذا".

وسجل رونالدو حاليا 252 هدفا بالدوري الإسباني في 228 مباراة ليتخطى رقم تيلمو زارا أسطورة أتلتيك بيلباو، وهو الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري بعد ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي سجل 304 هدفا في 337 مباراة.

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