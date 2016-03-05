عبد الحفيظ: أحمد عادل قدم مباراة ممتازة.. وحجازي كان رائعا جدا

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الفوز أمام مصر للمقاصة في لقاء الجولة 21 للدوري المصري الذي انتهى بنتيجة 2-1.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين عقب المباراة يوم السبت: "لعبنا بشكل قوي منذ أول دقيقة وحققنا الفوز والمطلوب من المباراة".

وأضاف "المقاصة من الفرق القوية وتغلبنا عليها لأننا نملك أيضا فريقا قويا ولاعبين على مستوى عال".

وتابع "أحمد حجازي كان رائع جدا جدا وقدم مباراة جيدة، وأحمد عادل عبد المنعم كان ممتازا".

وسكن شباك الأهلي هدفا نتيجة سوء تفاهم بين الثنائي إذ لعب حجازي الكرة بالرأس وخرج عادل من مرماه بشكل خاطيء فاستغلها ميدو جابر وسجل التعادل.

وعن مارتن يول أكد عبد الحفيظ "المدرب الهولندي ذو شخصية قوية، ونجحنا معه في أول تجربة بلعب كرة جماعية بشكل جيد جدا".

وجلس مارتن يول على مقاعد بدلاء الأهلي لأول مرة منذ تعيينه على رأس الجهاز الفني.