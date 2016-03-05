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قائد الجيش الليبى: لابد من الاستمرار فى ضرب معاقل الإرهاب

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قائد الجيش الليبى: لابد من الاستمرار فى ضرب معاقل الإرهاب قائد الجيش الليبى: لابد من الاستمرار فى ضرب معاقل الإرهاب

>أثنى القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول ركن خليفة حفتر، على جهود مختلف الوحدات المقاتلة بمدينة بنغازى للقضاء على الإرهاب .

وحث حفتر اليوم، من غرفة عمليات الكرامة ، كل الوحدات على ضرورة التقدم لدك معاقل الإرهاب وحسم المعركة فى أقرب وقت.

وأعطى القائد العام تعليماته لكل الوحدات بالاستمرار فى ضرب معاقل الإرهاب وعدم إعطائهم الفرصة لترتيب صفوفهم، لافتاً إلى أنه من الضرورى التقدم وكسب نقاط جديدة فى المحاور فى كل دقيقة “حتى لا يذهب جهد المقاتلين سداً ” وفقاً لقوله.

وفيما وصف حفتر ما تحقق حتى الآن بالممتاز، وأكد لجميع القادة والجنود المتمركزين بمحاور القتال فى بنغازى بالتقدم وعدم التأخر لدحر بقايا المليشيات الإرهابية المتمركزة هناك.

وحذر القائد العام من التراخى فى مواجهة العدو، مشيراً إلى أنه سيتم استدعاء كل من تأخر فى التقدم فى محوره للبحث فى الأسباب التى كانت وراء ذلك ، وقال " لا يمكن ترك آمال المواطنين الداعمين للجيش رغم أن البعض منهم قد فقد بيته من جراء الإرهاب ” مطالبا “بعدم السماح للإرهابيين بالفرار " ، مؤكداً على أهمية القضاء عليهم.
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