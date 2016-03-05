ضاحى خلفان ينعى حسن الترابى: اللهم اسكنه فسيح جناته

نعى ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق الدكتور حسن الترابى زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض فى السودان عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وكتب خلفان "رحم الله حسن الترابى واسكنه فسيح جناته، والهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن الزعيم السودانى المعارض حسن الترابى توفى صباح اليوم السبت، فى الخرطوم عن 84 عامًا إثر إصابته بذبحة قلبية.

- وفاة الزعيم السودانى المعارض حسن الترابى عن 84 عامًا