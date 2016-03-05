بالفيديو.. زين يغنى "كنت بنت 3 سنين" فى العرض الأخير لـthe voice kids

غنى زين عبيد، أعنية "كنت بنت تلات سنين" أمام لجنة التحكيم ضمن المتنافسين على لقب the voice kids، بفريق نانسى عجرم.

وضم فريق كاظم "ميرنا حنا" و"لين الحايك"، أما فريق نانسى عجرم فمثله "زين عبيد" و"غدى بشارة"، ومن فريق تامر حسنى تنافس "أمير عمورى" و"جويرية أحمد".

the voice kids انطلق مع بداية العام الجديد بعد إنتاجه فى 27 بلدًا حول العالم بنفس التوليفة فى الفكرة والمضمون والشكل الذى يظهر به برنامج "the Voice"، لكن مع اختلاف نسبى فى الشرائح العمرية للمشتركين والمشتركات، ويقدم البرنامج المواهب الناشئة والخامات الصوتية الواعدة، التى تتراوح أعمارها بين 7 و14 عاما، والتى يستضيفها البرنامج ويبرزها أمام الجمهور الواسع من المشاهدين، كبارا وصغارا.

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