غرور المدربين وتناقضات الإعلاميين الرياضيين فى "مايصحش كده" على النهار one

سخر المذيع الشاب عمرو راضى فى برنامجه "مايصحش كده" على قناة النهار one، من تصريحات ميدو عن غياب الكاريزما من محمد صلاح لاعب روما، حيث عرض البرنامج "سكيتش" غنائيا لعمرو يشبه الإعلان للسخرية من ميدو وتصريحاته.

كما تهكم عمرو على الإعلاميين الرياضيين، وعرض عمرو فيديو نادرا أذاعه شوبير فى برنامجه عن عصام الحضرى، وهو يجد صعوبة فى التحدث بعد انتهاء إحدى المباريات بسبب البكاء أثناء لعبه للنادى الأهلى.

وعرض البرنامج فيديو لمدحت شلبى أثناء تقديمه لبرنامجه "مساء الأنوار" وهو يتحدث عن "بدلة" ضيفه المصنوعة فى "غزل المحلة" وأن سعرها 275 جنيها.

ورصد عمرو مجموعة من الفيديوهات للإعلاميين الرياضيين وهم يدلون بتصريحات متناقضة، وتصريحات أخرى للإعلاميين وهم يسبون بعضهم البعض، وقال عمرو: "فى إنجازات فريدة ماحدش يعرف عنها حاجة"، وضرب مثالا لأبطال مصر والذين لا يسمع عنهم أحد، مثل فاطمة عمر لاعبة رفع الأثقال للمعاقين، وأبطال الإسكواش والسباحة.

عمرو راضى يشرك جمهور "مايصحش كدة" معه فى البرنامج

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