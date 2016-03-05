أنس الفقى يشيد بتحقيق الزميلة "سهام الباشا" بعدد اليوم السابع

أشاد أنس الفقى وزير الأعلام الأسبق بالتحقيق الذى قدمته الزميلة الصحفية "سهام الباشا" فى عدد اليوم السابع الصادر اليوم حول تواجد الوزراء المعتزلين والساسة القدامى على الفيس بوك.

وكتب الفقى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "صحافة الجيل الجديد والفكر المختلف، من المؤكد أن الصحافة الخاصة تشهد جيلا جديدا، يعمل فى أُطر خارج الصندوق.. منها التحقيق الصحفى الذى قدمته الكاتبة الصحفية سهام الباشا فى عدد "اليوم السابع" الصادر اليوم حول تواجد الوزراء المعتزلين والساسة القدامى على الفيس بوك".

وأضاف: "استوقفنى مدى دقتها ومتابعتها لصفحتى الشخصية والتى كانت حريصة فى تحليل بعض ما نشر عليها من تدوينات دون أن تقع فى المأزق القانونى للنقل عن صفحة شخصية فى صحيفة عامة بدون إذن من صاحبها، حرفية من الصحفية "سهام الباشا" تستحق الإشادة.

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