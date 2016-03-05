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بالفيديو.. غدى بشارة يغنى Brds set free بالعرض الأخير لـthe voice kids

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بالفيديو.. غدى بشارة يغنى Brds set free بالعرض الأخير لـthe voice kids بالفيديو.. غدى بشارة يغنى Brds set free بالعرض الأخير لـthe voice kids
غنى "غدى بشارة" الموهبة الثانية بفريق نانسى عجرم أعنية "Brds set free" أمام لجنة التحكيم ضمن المتنافسين على لقب the voice kids.

وضم فريق كاظم "ميرنا حنا" و"لين الحايك"، أما فريق نانسى عجرم فمثله "زين عبيد" و"غدى بشارة"، ومن فريق تامر حسنى تنافس "أمير عمورى" و"جويرية أحمد".

the voice kids انطلق مع بداية العام الجديد بعد إنتاجه فى 27 بلدًا حول العالم بنفس التوليفة فى الفكرة والمضمون والشكل الذى يظهر به برنامج "the Voice"، لكن مع اختلاف نسبى فى الشرائح العمرية للمشتركين والمشتركات، ويقدم البرنامج المواهب الناشئة والخامات الصوتية الواعدة، التى تتراوح أعمارها بين 7 و14 عاما، والتى يستضيفها البرنامج ويبرزها أمام الجمهور الواسع من المشاهدين، كبارا وصغارا.


>- لين الحايك تغنى "أبعاد كنتم" بالعرض الأخير لـthe voice kids
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>- بالفيديو.. ميرنا حنا تغنى "تذكرت ليلى" فى العرض الأخير لـthe voice kids
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>- بالفيديو.. أبطال the voice kids يغنون "إحنا الحياة" ويشعلون حماس اللجنة
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>- بعد قليل.. آخر حلقات الموسم الأول من "the voice kids"
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>- تامر حسنى ينشر صورة يلهو بكرات الثلج مع فريقه فى "the voice kids"
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مصر 365

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