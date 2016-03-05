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بطاقة مجانية.. الأهلي يفقد عبد الله السعيد أمام سموحة

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بطاقة مجانية.. الأهلي يفقد عبد الله السعيد أمام سموحة بطاقة مجانية.. الأهلي يفقد عبد الله السعيد أمام سموحة

سيغيب عبد الله السعيد لاعب وسط الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة للإيقاف.

عبد الله السعيد صنع أول أهداف الأهلي تحت قيادة مارتن يول عندما سجل رمضان صبحي من صناعة عبد الله.

وتلقى عبد الله السعيد بطاقة صفراء في الدقيقة 90 من مواجهة المقاصة في كرة مجانية بعدما وقف أمام لاعب المقاصة أثناء تنفيذ الركلة الثابتة.

بطاقة هي الثالثة لعبد الله السعيد هذا الموسم بعدما تلقى بطاقة أولى أمام المقاصة في الدور الأول وبطاقة أمام الزمالك في كأس السوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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