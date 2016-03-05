مدرب المقاصة: الأهلي كان أفضل في مباراة الدور الأول.. وبصمة يول لم تظهر

قال إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة إن الأهلي كان أفضل في مواجهة الفريقين الدور الأول التي انتهت بفوز فريقه 1-0.

وخسر المقاصة 2-1 في الدور الثاني من الأهلي في استاد برج العرب رغم نجاحه في إدراك التعادل في الشوط الثاني.

وأضاف إيهاب جلال للصحفيين يوم السبت "أبارك للأهلي، سيطر في الشوط الأول على منتصف الملعب، وفي الثاني بدأنا أفضل".

وتابع "هناك رد فعل قوي من الأهلي بعد التعادل وكان أفضل في منتصف الملعب ونجحوا في التسجيل".

وأشار "الأهلي كان أفضل في الدور الأول من الآن، ومازالت بصمة مارتن يول لم تظهر الآن مع الفريق".

ولعب مارتن يول المدير الفني الهولندي أول مباراة له على دكة بدلاء الأهلي.