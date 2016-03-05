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تركيا تعتقل مهربين وتمنع 120 مهاجرًا سوريًا من الإبحار لليونان

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تركيا تعتقل مهربين وتمنع 120 مهاجرًا سوريًا من الإبحار لليونان تركيا تعتقل مهربين وتمنع 120 مهاجرًا سوريًا من الإبحار لليونان

أرشيفية

اعتقلت السلطات التركية يوم السبت اثنين من المهربين على الأقل بعد أن نقلوا نحو 120 لاجئا سوريا إلى ساحل بحر إيجة في مؤشر على أن تركيا تكثف جهودها لكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وقال شاهد من رويترز إن قوات الشرطة احتجزت المجموعة وأغلبها من النساء والأطفال على شاطئ بالقرب من منطقة غابات قرب قرية باديملي الواقعة قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية.

وتمكن أحد المهربين من الفرار بينما قام الضباط بسحب نحو ست حافلات صغيرة قادها المهربون إلى الساحل. ونقل اللاجئون الذين كان من بينهم نساء حوامل ورضع حديثي الولادة في حافلة إلى مدينة إزمير الساحلية.

وفي تطور منفصل ذكرت وسائل إعلام أن تركيا أغلقت آخر معبر كان مفتوحا على الحدود مع سوريا أمام كل أنواع العبور ما عدا قوافل المساعدات الإنسانية والسوريين الراغبين في المغادرة.

ولم يذكر التقرير الذي أذيع على محطة سي.إن.إن ترك سببا لقرار إغلاق معبر جيلفيجوزو في إقليم خطاي بجنوب تركيا المواجه لمعبر باب الهوا على الجانب السوري.

 

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