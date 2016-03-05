وزير خارجية السعودية: «سنتسلم الأسلحة التي كانت مقررة للبنان»

أعلن وزير خارجية السعودية عادل الجبير ، أن بلاده ستتسلم المعدات العسكرية التي كانت مقررة للجيش اللبناني، وذلك بعد أن أوقفت الشهر الماضي برنامج مساعدات للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتزويده أسلحة فرنسية.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت بباريس، «لم نفسخ العقد، وسيتم تنفيذه، ولقد قررنا وقف تسليم المعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني وتحويلها إلى الجيش السعودي».

وأوقفت السعودية برنامج تسليح للجيش اللبناني ب ٣ مليارات دولار ردا على ما اعتبرته مواقف مناهضة لها.

وقال الجبير: «نواجه وضعا يصادر فيه حزب الله قرارات لبنان ..(الأسلحة) ستذهب إلى السعودية وليس إلى حزب الله.»