بالفيديو.. أبطال the voice kids يغنون "إحنا الحياة" ويشعلون حماس اللجنة

أدى أبطال the voice kids فى الحلقة الأخيرة البث المباشر للبرنامج، أغنية الأمل، بالتعاون مع كورال الأطفال sos، وأشعل حماس الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم "كاظم الساهر ونانسى عجرم وتامر حسنى".

وضم فريق كاظم "ميرنا حنا" و"لين الحايك"، أما فريق نانسى عجرم فمثله "زين عبيد" و"غدى بشارة"، ومن فريق تامر حسنى تنافس "أمير عمورى" و"جويرية أحمد".

the voice kids انطلق مع بداية العام الجديد بعد إنتاجه فى 27 بلدًا حول العالم بنفس التوليفة فى الفكرة والمضمون والشكل الذى يظهر به برنامج "the Voice"، لكن مع اختلاف نسبى فى الشرائح العمرية للمشتركين والمشتركات، ويقدم البرنامج المواهب الناشئة والخامات الصوتية الواعدة، التى تتراوح أعمارها بين 7 و14 عاما، والتى يستضيفها البرنامج ويبرزها أمام الجمهور الواسع من المشاهدين، كبارا وصغارا.

- بعد قليل.. آخر حلقات الموسم الأول من "the voice kids"

- تامر حسنى ينشر صورة يلهو بكرات الثلج مع فريقه فى "the voice kids"