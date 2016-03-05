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سفير الكويت بالقاهرة: لا نية داخل الحكومة لتقليص العمالة المصرية لدينا

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سفير الكويت بالقاهرة: لا نية داخل الحكومة لتقليص العمالة المصرية لدينا سفير الكويت بالقاهرة: لا نية داخل الحكومة لتقليص العمالة المصرية لدينا

أخبار الكويت
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نفى السفير سالم الزمانان، سفير دولة الكويت فى ، ما نشرته وسائل إعلام كويتية اليوم، السبت، عن اتجاه داخل الكويتية لتقليل نسبة الجالية المصرية العاملة بالكويت.

وقال السفير الزمانان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن ما تم نشره فى وسائل إعلام كويتية حول هذا الأمر غير دقيق وعار من الصحة، مؤكدا على أنه لا نية داخل الحكومة الكويتية لتقليص العمالة المصرية بالكويت، مثنيا فى الوقت نفسه على ما تقدمه العمالة المصرية بالكويت من خدمات لصالح الكويت وتقدمها ونهوضها.

وكانت صحيفة "الوطن" الكويتية قد كشفت اليوم عن اتجاه داخل الحكومة الكويتية لتقليل نسبة الجالية المصرية العاملة بالكويت، ونقلت عن تقرير يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها أعدته وزارة شئون التخطيط والتنمية، "أن العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لابد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة منها، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر".

وأشارت الصحيفة إلى ما سبق وأعلنته هند الصبيح وزيرة الشئون وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية بالكويت، بأن "الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بمعالجة الاختلالات فى التركيبة السكانية تسير بشكل ممنهج"، مؤكدة على وجود 10 فرق فنية تقوم بعمليات تشخيص شامل ودقيق للوضع الراهن على أرض الواقع، تمهيداً لإصدار بعض القرارات المتعلقة فى هذا الشأن.

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