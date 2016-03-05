علي المولى يكشف عن السبب الحقيقي لاعتزال شيرين عبد الوهاب؟

أكد المنتج علي المولى الموجود حالياً في مصر، والذي لعب دوراً أساسياً في إقناع الفنانة شيرين عبد الوهاب بتراجعها عن قرار الاعتزال، في اتصال بـ "سيدتي نت"، أن السبب الأساسي الذي جعله يحرص شخصياً على الإقدام على خطوة مماثلة، يعود إلى كون شيرين فنانة "كاملة وشاملة"، مشيراً إلى أنه يمكن أن يفعل الشيء نفسه مع أيّ فنانة محترمة أو فنان محترم.

وعن الأسلوب الذي اعتمده في إقناعها، خصوصاً أنها رفضت طوال الأيام الماضية الرجوع عن قرارها، بالرغم من مناشدة معظم الفنانين لها بالعدول عن قرارها، أجاب المولى: " أنا قلت لها إن فنها ليس ملكها، بل ملك جمهورها، وهي ما عليها سوى أن تؤدي وأن نسمع نحن صوتها، وأنه لا يفترض بها أن تقحم مشاكلها العائلية بفنها".

وعن السبب الحقيقي الذي يقف وراء اعتزال شيرين عبد الوهاب، قال المولى: " الأسباب عائلية بينها وبين شقيقها".

وعمّا إذا كان يقصد بكلامه، ما أشار إليه البعض من وجود مشاكل بين شقيقها ومدير أعمالها، أجاب المولى: "كلا. لا علاقة لمدير أعمالها بهذا الموضوع. شقيقها كان يتدخل في حياتها الفنية، وهي لم تكن تريد ذلك، لأنه ليس ضليعاً في الفن... وهذا الأمر أتعبها كثيراً إلى درجة أنها فضّلت الانسحاب والابتعاد".



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