الرئيس أوباما: سأبقى في واشنطن من أجل ابنتي ساشا

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama، أنه، وبعد انتهاء ولايته كرئيس للولايات المتحدة، سيبقى بضع سنوات إضافية في واشنطن، لتكمل ابنته الصغرى ساشا المرحلة الثانوية من دراستها.

وعن المدينة التي ينوي العيش فيها لاحقاً، أكد أوباما أنه يعتزم البقاء في العاصمة الفدرالية، أقلّه في المدى القصير، وقال: "لم نقرّر بعد، علينا البقاء في واشنطن لبضع سنوات ريثما تكمل ساشا دراستها، والانتقال من مدينة إلى أخرى في خضم المرحلة الثانوية أمر صعب".

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وفي مطلع عام 2017، من المفترض أن تلتحق الابنة البكر ماليا بالجامعة، في حين يبقى لـ ساشا الصغرى أكثر بقليل من سنتين لتنهي المرحلة الثانوية في مدرسة "سيدويل فراندس سكول" الخاصة في واشنطن.

يُشار إلى أنّ الرئيس أعرب في مناسبات عدة عن رغبته في التعاون مع شباب من الأقليات التي تعيش في المناطق المحرومة، حيث ترتفع نسب البطالة والتسرّب المدرسي وحالات السجن، كي لا تكون المساواة في الفرص قولاً فارغاً، على حدّ تعبيره.

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