نقابة الممثلين: سيتم شطب غادة ابراهيم من النقابة

قال سامي مغاوري وكيل نقابة الممثلين في تصريح خاص لسيدتي نت أن الممثلة غادة إبراهيم إذا أثبت القضاء بالفعل إدانتها في قضية الدعارة التي تم القبض عليها فيها مؤخراً فطبقاً لقانون النقابة والذي يقر بفصل أي فنان مدان في قضية شرف سيكون مصيرها الفصل وشطبها تماماً من النقابة.

وكانت غادة إبراهيم قد تم القبض عليها الأسبوع الماضي لإتهامها بتسهيل الدعارة عن طريق إمتلاكها لأربعة شقق في حي المعادي تديرهم في الأعمال المشبوهة.

هذا وعلى الجانب الأخر قامت غادة بإغلاق صفحتها الشخصية على فيس بوك بعد تعرضها لكم كبير من السباب والسخرية منذ القبض عليها.

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