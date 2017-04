أنهى مرض السرطان حياة الكاتب الأمريكي بات كونروي Pat Conroy، صاحب رواية The Prince of Tides الشهيرة.

وكشفت الشركة الناشرة لأعمال كونروي انه توفي يوم الجمعة عن عمر ناهز 70 عاماً.

وقال تود دوتي Todd Doughty المتحدث باسم شركة "Doubleday" للنشر إن كونروي توفي في منزله بمدينة بوفورت بولاية ساوث كارولاينا وكان محاطاً بأسرته وأحبائه.

وكتبت زوجته الروائية كاساندرا Cassandra: "البحر واسع وهو عبر الآن للشاطئ الآخر".

وكان بات قد أعلن من خلال صفحته على موقع "فيس بوك" يوم 15 فبراير أنه مصاب بسرطان البنكرياس.

استطاع كونروي أن يحول القصص المؤلمة بشأن أسرته المفككة إلى روايات من أفضل الكتب مبيعاً مثل روايتي The Great Santini و The Great Santini، واستلهم معظم أعماله من والده الكولونيل في مشاة البحرية الأمريكية والذي كان طياراً مقاتلاً وخاض 4 حروب هي الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وحرب فيتنام.

رحيل الكاتب بات كونروي وزوجته تودعه بكلمات مؤثرة