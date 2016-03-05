في "Stars On Board": كاظم ونوال يتغيبان لهذه الأسباب والوسوف يخطف الأضواء

أُقيم ليل أمس لقاء في "نادي اليخوت" بمنطقة "زيتونة باي" في العاصمة اللبنانية بيروت، بالتعاون ما بين "مجموعةMBC" و"طيران الإمارات" و"الإمارات للعطلات" و"Stars On Board- يوسف حرب" لإطلاق رحلة "Stars On Board" بموسمها السادس.

ضم اللقاء عدداً من نجوم الفن والطرب والترفيه في العالم العربي، إلى جانب حشدٍ من أهل الصحافة والإعلام، وشمل تفاصيل متعلّقة بالرحلة التي ستُبحر في البحر الأبيض المتوسط على مدى أسبوع كامل، ابتداءً من 9 يوليو المقبل.

تغيب عن اللقاء كل من نجوى كرم لوجودها خارج لبنان وحضر مدير أعمالها طارق أبو جودة، كذلك تغيبت نوال الزغبي الذي قال المنتج يوسف حرب لـ"سيدتي نت" أنها اعتذرت عن الحضور وهي معذورة لأسباب خاصة، أكذلك كاظم اعتذر دون عذر فقط لأنه منهك ويريد الإستراحة ربما استعداداً للحلقة الأخيرة من "ذا فويس كيدز"، كما تغيب الفنان راغب علامة وحضر أخيه خضر وقال حرب أنه "يفهم تغيّب راغب بسبب وفاة والدته وبسبب وجود والده في المستشفى أيضاً، وبالنهاية الفنان دائماً عذره معه".

أما مفاجأة اللقاء فكان حضور سلطان الطرب جورج وسوف الذي سرق الأضواء اليه، واتجهت عدسات الكاميرا لالتقاط الصور له، وكان الجميع يردّد أن هذا هو الفنان الحقيقي الذي يتواضع عندما يرى جمهوره وتحول الصحفيين لفانز يسارعون لالتقاط صورة مع الوسوف الذي كان مرحباً بالجميع كعادته. وبدت حالته بحال أفضل عما قبل وكان يتكأ بعصاة.

خيمت أجواء الألفة والمحبة بين الفنانين الذين حضروا حيث اجتمع على طاولة واحدة الوسوف ورامي عياش وزوجته وسابين ويوسف حرب ، والذي سرق الأضواء أيضاً الممثل السوري قصي خولي الذي لم ترحمه الوسائل الإعلامية من اللقاءات والتقاط الصور، وكان يتنقل بيمن كل الطاولات ويلقي التحية على الجميع.

دردشات سريعة لـ"سيديت نت" عن الرحلة مع النجوم الحاضرين

ملحم زين: رحلة ترفيهية أكثر من عملية

اعتبر الفنان ملحم زين أن "هذه الرحلة جميلة ومنظمة، وهي بمثابة رحلة ترفيهية أكثر منها عملية، وأكثر ما يعجبني فيها أنها تتعلق بشق انساني مهم الذي له علاقة ببيع مقتنيات الفناينن بالمزاد العلني".

سابين تقلّد داليدا عياش

جمعت "سيدتي نت" سابين وداليدا المعروفتان بأنهما صديقتان مقربتان ، فقالت داليدا: "سابين هي بمثابة أخت بالنسبة لي، وفيها خصائص كثيرة تشبه شخصيتي". بدورها سابين قالت أن "داليدا أخت لها". وكشفت داليدا لـ"سيدتي نت" أن "سابين تمتلك موهبة التقليد ولكن المفاجأة كانت ان سابين قامت بتقليد داليدا كما ستتابعون لاحقاً في فيديو خاص لـ"سيدتي نت".

رامي عياش: أنصح الجميع بهذه الرحلة

من جهته، الفنان رامي عياش قال لـ"سيدتي نت" أن "هذه الرحلة جميلة جداً، وكل من أعرفه أنصحه بتجربتها، وأنا شاركت العام الماضي، وهذا العام لديّ ارتباطات فنية بتاريخ الرحلة".

وليد توفيق: أول مشاركة لي

الفنان وليد توفيق تعد هذه مشاركته الأولى على متن الرحلة، معتبراً أنه "لأمر جميل أن تختلط بجنسيات مختلفة من كافة الأقطار العربية، والأهم أنك تختلط بفنانين للمرة الأولى إما تحبهم أم تكرههم". وشدد على أنه يهمه جداً الصوت الذي سيشاركه ليلة الغناء والأهم أن يكون متألقا".

خوف نيكول من المصعد الكهربائي

كل رحلة بموه الواحد عن نفسه يعود وينطلق من جديد وانشالله خير.

اعتبرت الفنانة نيكول سابا لـ"سيدتي نت" أن "السفر بالطائرة او البحر يشكلان "فوبيا" بالنسبة لها، وبشكل فكاهي قالت "أريد أن أقوم بـ"تايتنك ستايل" مع يوسف اعلى متن السفينة، ليضحك يوسف ويد عليها "الذي يخاف من المصعد الكهربائي فكيف من الإبهار بالبحر؟!.

قصي الخولي: رسالة حب قدمناها للعالم العربي

من جهته الممثل قصي خولي قال لـ"سيدتي نت" أنه سيشارك هذا العام أيضاً بالرحلة لأنها فرصة ليتعرف الشخص على أشخاص بطريقة مختلفة ويكون التعارف اكثر مصداقية، لافتاً إلى أنه "حاولنا تقدم رسالة جميلة العام الماضي وهي رسالة الحب والسلام بعيداً عن الواقع الذي يحكم العالم العربي حاليا".

لجين عمران: الرحلة تظهر وجه الفنان الحقيقي

من جهتها، لم تحسم الإعلامية لجين عمران ان كانت هي من ستقدم برنامج الرحلة هذا العام، بعد أن توالت على القيام بهذه المهمة لـ 3 سنوات، وكله رهن جدولها العملي.

واعتبرت لـ"سيدتي نت" أن "مثل هذه الرحلات تظهر شخصيةالفنان الحقيقية ".

الرحلة ستتضمّن جانباً إنسانياً خيرياً قيّماً، الأمر الذي أشار إليه المتحدِّث الرسمي باسم "مجموعة MBC" مـازن حـايك، خلال كلمة مقتضبةٍ ألقاها خلال الحفل، جاء فيها: " إيماناً منّا بأنه لا ينبغي علينا في لحظات سعادتنا أن ننسى عذابات أهلنا وإخواننا في عدد كبير من بلدان العالم العربي التي تمر بأزمات ومصاعب، خصوصاً ممّن هم أقل حظاً ودخلاً وحالاً.. يأتي المزاد الخيري على متن الرحلة ترجمةً لشعار "مجموعة MBC": "نرى الأمل في كل مكان"، ويشارك فيه نجومنا عبر تقديم بعضٍ من مقتنياتهم الشخصية الخاصة، وذلك بهدف جمع التبرّعات وحثّ الخيّرين – المبحِرين على شراء تلك المقتنيات، مقابل مبالغ مالية كريمة يعود ريعها لخدمة أهداف انسانية نبيلةٍ وسامية من شأنها أن تُسهم في تخفيف الآلام والعذابات وبلسمة الجراح. وحسبما أشار حايك لـ"سيدتي نت" إلى أنه في العام الماضي تمّ جمع مليون و250 ألف دولار عاد ريعهم للمفوضية العليا للاجئين.

أبرز النجوم المشاركين

يذكر أن الرحلة ستنطلق الرحلة من مدينة البندقية (فينيسيا) الإيطالية، وصولاً إلى كورفو في اليونان ومنها إلى كوتور في الجبل الأسود (موتينيغرو)، فـ دوبروفينك في كرواتيا، وكوبر في سلوفينيا، والعودة أخيراً إلى فينيسا/البندقية في إيطاليا.

أبرز النجوم على متن السفينة هم: نجوم الطرب جورج وسوف ونجوى كرم ووليد توفيق ونانسي عجرم وراغب علامة ونوال الزغبي ووائل جسار وملحم زين ونادر أتات وناصيف زيتون وسعد المجرّد وزياد برجي وعمار الكوفي ، وسواهم...

إلى جانب نجوم الفن: قصي خولي وأمل العوضي ونسرين طافش وداليدا خليل وشايلا وشيماء، وسواهم...

ترقبوا لاحقاً في مجلة "سيدتي" مواقف بعض النجوم من اعتزال شيرين وتفاصيل أكثر عن الحفل.