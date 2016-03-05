بعد البحث عن ثروة طائلة .. باسم ياخور يستلم زعامة عائلته

أنهى النجم السوري باسم ياخور تصوير مشاهده في مسلسل " زوال " للمخرج أحمد إبراهيم أحمد، الذي تنتجه المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي.

ويحلّ ياخور ضيفاً على العمل بشخصية " أبو معروف "، وهو شخص مهووس بالبحث عن الكنوز الدفينة و الذهب، ما جعله أشبه بشبح يبحث عن طريقة للتعاطي مع الجنّ للبحث عن الكنوز .

من جهة أخرى، يستعدّ باسم للجزء الثاني من مسلسل " العراب " للمخرج حاتم علي و السيناريست خالد خليفة، و الذي يحمل عنوان " تحت الحزام "، بعد أن حمل الجزء الأول عنوان " نادي الشرق "، حيث يتابع باسم تأدية شخصية " قيصر "، الذي سيستلم زعامة عائلة المنذر خلفاً لوالده المقتول " أبو عليا "، الذي أدّى دوره جمال سليمان في الجزء الأول .

وبالتزامن مع تصوير تحت الحزام في بيروت، سينتقل باسم ياخور إلى العاصمة السورية دمشق لتصوير أحد أدوار البطولة في مسلسل " الندم " للمخرج الليث حجو، حيث يجسّد شخصية " عبدو "، ابن تاجر ثري جداً، في أول ظهور لشخصية أحد التجار الجدد و كيفية تعاطيهم مع الحياة و المهنة.

وكان باسم قد أنهى تصوير إحدى خماسيات الجزء الثالث من مسلسل "أهل الغرام"، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل البيئة الشامية " خاتون " مع المخرج تامر إسحاق.

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