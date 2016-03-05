كسب المال الغاية الوحيدة لخالد القيش في الحياة

شارف الممثل السوري خالد القيش على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل "بلا غمد" إخراج (فهد ميري) وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ويجسد فيه شخصية محورية تحرّك أحداث العمل، وهي شخصية "مهند" أحد تجار الأزمة؛ يصفه خالد بأنه: "شاب انتهازي، يتعاون مع جهات خارجية مقابل كسب أموال طائلة وهي غايته الوحيدة في الحياة، كما أنه العقل المدبر لكثير من الأعمال الإرهابية ".

الممثل السوري اعتبر أن هذه الشخصية تمثّل نموذجاً سلبيّاً جداً لشخصيات شريرة لعبت دوراً سيئاً في الحرب وعلّق بالقول: "اعتقد أنّ هذا النوع من الأشخاص يصل عاجلاً أم آجلاً إلى نهاية مأساوية". العمل هو الأول لخالد القيش أمام كاميرا فهد ميري، وهي تجربة يلخصها بالقول: "أحببت العمل معه جداً فهو مخرج محترف ومتعاون وأتمنى أن ينال العمل رضا الجمهور".

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