خالد أرغنش يغني "البنت الشلبية" لفيروز بحفله في البحرين وهذا سر اهتمامه بـ"سيدتي"

لم تكن الأمسية الغنائية التي أحياها بطل مسلسل "حريم السلطان " خالد أرغنش والمعروف بدور "السلطان سليمان"على مسرح البحرين الوطني في إطار الأمسية التي نظمتها هيئة الثقافة والآثار ضمن مهرجان ربيع الثقافة بنسخته الـ11، أمسية عادية . إذ امتلأت مدرجات المسرح المطل على الخليج بجمهور غفير من كافة الأعمار، وكافة الجنسيات والفئات ، بعضهم حضر من البحرين ، والآخر من دول الخليج ، ومن أوروبا ، لحضور الأمسية والاستمتاع بحفل قد لايتكرر ثانية .

أطل الفنان خالد أرغنش " السلطان سليمان " بكامل أناقته أمام الجمهور ، يرتدي بدلة من اللون الكحلي الغامق ، وقميص أبيض ، وربطة عنق ، وحيا الجمهور منحنياً له ، والذي كانت من بينهم أيضاً زوجته الممثلة برجوزار كوريل وابنه علي ، والسفيرة التركية وأعضاء السفارة ،وعدد من كبار الشخصيات من البحرين والخليج ، وانطلق بالغناء برفقة فرقة أوركسترا السينما السيمفونية بقيادة المايسترو سردار يالشين التي ترافقه في جولاته .

خامة صوتية

وذهل الجمهور بالخامة الصوتية التي يتمتع بها السلطان سليمان. فهي أكثر من مميزة ورائعة، وقد أثنى الجمهور على قدراته بالغناء، حيث أخبرهم أن الغناء هو حبه ، وأنه بدأ مشواره من خلال الغناء المسرحي ، ولم يهمل يوماً هذه الموهبة بعد أن دخل عالم التمثيل الدرامي، التلفزيوني والسينمائي ، وأنه يمتلك جماهيرية واسعة وانتشاراً امتد للخارج ليصل إلى جميع دول العالم العربية والغربية .

في الموعد

الحفل بدأ في الساعة الثامنة، من دون أي تأخير ، حيث غنى أرغنش بالغتين التركية والإنجليزية ،والاسبانية والإيطالية والفرنسية ، وقدم أغاني عالمية مشهورة لفنانين عالميين مثل فرانك سيناترا وألفيس برسلي وأديث بياف ، وغنى لشاعر تركيا المعروف يحيى كمال ، وسط تفاعل جماهيري وتصفيق متواصل ، وكلام إطراء من الجمهور بجميع اللغات ، كان يرد عليه بفرح كبير، ولم تفارقه الابتسامة طول الحفل .

ورثت الغناء عن أبي

وقبل كل أغنية كان أرغنش يروي لجمهوره محطات من حياته ، فقال إنه ورث الغناء عن أبيه الذي كان صوته عذباً وجميلاً الذي كان قد امتهن التأليف الموسيقي والغناء .

مفاجأة الحفل

وأبهر أرغنش الجمهور مرتين حين توقف عن غناء أول أغنية تركية وألقى التحية بقوله " مساء الخير ش خباركم " بلكنة عربية ، وليقدم لهم في نهاية الحفل الذي استمر لساعتين أغنية "البنت الشلبية " الشهيرة للسيدة فيروز بالعربي ، ليختم بها حفله ،بعد أن غناها بالتركية في بداية الحفل ، مشيراً إلى أن والده كان يردد ويغني هذه الأغنية للسيدة القديرة الفنانة فيروز. وكان بعد كل أغنية يسأل الجمهور "هل أنتم سعداء"؟

هدية " أم علي "

وتوقف أرغنش بعد أدائه إحدى الأغاني ، ليعلن أمام الحضور أنه وبهذه المناسبة سيقدم إلى من يحبها ، ومن أحبها قلبه ، إلى حبيبته وعالمه ، وحلمه وحياته إلى زوجته الغالية بيرغوزار التي يحبها وسيبقى يحبها " أم علي " أغنية خاصة جداً من أغاني ألف ليلة وليلة ، فصفقت زوجته التي كانت تجلس إلى جانب السفيرة التركية هاتون ديمرير وصفق الحضور، وعلا التصفيق كل أرجاء القاعة. وانطلق يغني بانفعال وتفاعل كبيرين ، يدلان على الحب العميق لزوجته .

علي يحضر الماء

وبعد أن انتهى من الأغنية ، أحس خالد أرغنش بالحر ، فخلع " الجاكيت " وربطة العنق ، ليعلن أن الجو أصبح حاراً ، ثم جلس ومد يده لطفل صغير جميل جداً وهو يقول "إنه علي ابني" وكان علي أحضر الماء معه وشرب أرغنش من قنينة الماء.

إهداء خاص

وأهدى أرغنش أغنية أخرى للمرأة التي كانت وراء دراما " حريم السلطان " ، ونجاحها الكتبة ميرال أوكاي، والتي حققت الحلم إلى واقع ، مشيرا إلى أنها " توفت " في السنة الثانية من تصوير المسلسل ، وقدم لها أغنية خاصة أكراما لذكراها .

مؤتمر صحفي

وكانت " سيدتي " قد حضرت المؤتمر الصحفي ، الذي أقامته هيئة الثقافة والإعلام للفنان خالد أرغنش ، وهي تحمل معها العدد 1678 ، الصادر في إبريل عام 2013 ، والذي نشرت فيه " تكريم الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين للفنان أرغنش ، خلال زيارته للبحرين ، وعندما عرف أن العدد موجود ، شعر بفرح كبير ، ومنح " سيدتي " وقتاً أطول للحديث ، على الرغم من تخصيص فترة عشر دقائق فقط للمؤتمر الصحفي ، وقام بالتوقيع على عدد "سيدتي" ، معلناً أنه عرف من بعض أصدقائه أن "سيدتي" نشرت التكريم ، وأنه يعرفها ويتابع ما تنشر من أخبار عن الفنانين الأتراك، ويعلم أنها أول وأهم مجلة في العالم العربي تقوم بتخصيص صفحات للفن والفنانين الأتراك ، وشكر القائمين على الصفحات الفنية لاهتمامهم بالدراما التركية .

وأشار إلى حبه الكبير لدولة البحرين وسعادته بالعودة لزيارتها مرة ثانية ، كما شكر هيئة البحرين للثقافة والآثار على دعوته للمشاركة في مهرجان " ربيع الثقافة " ليلتقي بمعجبيه العرب ، مقدماً جل شكره وتقديره للشيخة مي بنت محمد آل خليفة ، التي تقف وراء نجاح هذا المهرجان العالمي بالبحرين .

توبا وعمل جديد

وحول أعماله الجديدة قال النجم خالد آرغن إنه لم يتعاقد لحد الآن على أي عمل درامي ، أو مسلسل درامي، لكنه يعمل على فيلمين جديدين، أحدهما بعنوان "اسطنبول الحمراء" يجمعه بـ توبا بويوكوستون ، وعدد من الوجوه التمثيلية التركية المعروفة، والثاني يبدأ تصويره قريباً في تركيا لكن لم يكشف عن تفاصيله بعد .

وأشار إلى أنه شارك في فيلم جديد باسم "علي ونينو " المأخوذ عن رواية للكاتب الأذربيجاني المعروف قربان سعيد، أما السيناريو فكتبه كريستوفر هامبتون الحاصل على الأوسكار .

حريم السلطان

وقال إن مسلسل "حريم السلطان " كان بوابة للتقارب بين الشعبين التركي والعربي. فمسلسل حريم السلطان أو " القرن العظيم " قرّب بين العرب والأتراك وأصبح هناك تمازج وتقارب بين الثقافتين وأصبحت العلاقة أكثر دفئاً وحميمية من السابق ، وأن هذا المسلسل حقق نجاحاً كبيراً حيث بلغ عدد مشاهديه حوالى 300 مليون مشاهد من مختلف أنحاء العالم .

أحب الغناء

وأضاف أرغنش:" أحب الغناء والتمثيل ، ولكنني مولع بالغناء" ، وذكر أنه بدأ الغناء أولاً وهو في سن الخامسة متأثراً بوالده الموسيقي ولكن التمثيل جاء متأخراً بعض الشيء وعندما كان في منتصف العشرينات من عمره .

أرغنش يغني للصحفيين

عندما استقبل أرغنش الصحفيين ومراسلي الصحافة في المؤتمر الصحفي، لم يجلس وراء طاولة ، ولم يمسك قلماً ليجيب على أسئلة الصحفيين والمراسلين الذين حضروا مؤتمره الصحفي ، بل استقبلهم نجماً غنائياً، وغنى لهم أغنية تركية لأحد أهم أعلام الشعر في تركيا ، الشاعر يحيى كمال ، في قصيدة مغناة تضمنت أحلى ما كتبه هذا الشاعر التركي المعروف وهي " السفينة الصامتة " ، ثم غنى أغنية تعد من أفضل أغانيه المعروفة في تركيا ، ترافقه فرقة موسيقية ضمت أكثر من 50 عازفاً وعازفة هي فرقة "أوركسترا السينما السيمفونية" بقيادة المايسترو سردار يالشين ، الذي كان يتراقص مع الأنغام حتى بدت وكأنها تخرج من روحه وقلبه .

عدد "سيدتي" الذي يبحث عنه أرغنش

وكان النجم خالد أرغنش يبحث عن العدد 1678 من " سيدتي " الصادر في إبريل عام 2013 ، والذي نشر استقبال الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين في قصر الصخير، لإبطال مسلسل "القرن العظيم - حريم السلطان" خالد ارغنش واوكان يالابيك ونور فتاح أوغلو ، وسلمى أرجتش ، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد لحضور سباق جائزة طيران الخليج الكبرى " للفورمولا وان " 2013 ، حيث قام بتكريمهم، وذلك للاحتفاظ به ، كمجلة عربية تتناول التكريم الملكي لأبطال المسلسل .