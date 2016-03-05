حقيقة تطابق إسم مسلسل"أزمة نسب" لزينة مع قصتها الحقيقية مع أحمد عز!

نفى مصدر مشارك في مسلسل"أزمة نسب" للممثلة زينة في تصريحات خاصة لسيدتي نت كل ما قيل عن وجود أي تشابة بين قصة زينة الحقيقية مع الممثل أحمد عز وقصة مسلسلها الجديد"أزمة نسب"قائلاً إنه لا يوجد أي مقارنة أصلاً بين القصيتين وسيتأكد الجمهور من ذلك بعد عرض العمل وأوضح المصدر أن الخلط جاء بسب إسم المسلسل.

وأشار المصدر أن زينة لم تتدخل أبدا في اختيار إسم العمل الذي كان يطلق عليه في البداية اسم"بوابة جهنم".

يذكر أن مسلسل"زواج بالاكراه"لزينة والذي عرض منذ فترة كانت أقاويل أيضاً قد انتشرت أثناء تصويره إنه يتطابق مع قصة زينة الحقيقية وهو ما تبين عدم مصداقيته بعد عرض العمل.

مسلسل"أزمة نسب"يشارك في بطولته بجوار زينة كل من الفنانين رنا سماحة وعلا غانم وراندا البحيري ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج شركة "MBA" للمنتج محمود شميس، وإخراج سعيد حامد.

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