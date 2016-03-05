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أخبار فلسطين اليوم.. سامح شكرى يشارك فى قمة منظمة التعاون الإسلامى حول فلسطين

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أخبار فلسطين اليوم.. سامح شكرى يشارك فى قمة منظمة التعاون الإسلامى حول فلسطين أخبار فلسطين اليوم.. سامح شكرى يشارك فى قمة منظمة التعاون الإسلامى حول فلسطين
ركزت أخبار فلسطين اليوم على عدد من الأخبار المهمة، ففى البداية جاء فى أخبار فلسطين اليوم، يتوجه اليوم السبت، وزير الخارجية سامح شكرى إلى جاكرتا للمشاركة فى أعمال القمة غير العادية لمنظمة التعاون الإسلامى حول فلسطين والقدس الشريف، التى تنعقد فى العاصمة الإندونيسية يوم 7 مارس الجارى، حيث من المنتظر أن يترأس الوفد المصرى المشارك فى تلك الاجتماعات.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن المشاركة المصرية فى هذا المحفل الإسلامى المهم تأتى تأكيداً على الدور التاريخى الذى أولته لدعم قضية الشعب الفلسطينى على مر عقود، وذلك حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القمة المزمع انعقادها فى إندونيسيا تأتى فى أعقاب استشعار الأمة الإسلامية تزايد الاحتقان فى الأراضى الفلسطينية وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية غير الشرعية بحق أبناء الشعب الفلسطينى العزل وتزايد حدة الانتهاكات للمقدسات الإسلامية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعد خروقات جسيمة لقواعد القانون الدولى، التى تؤكد على وجوب حماية المدنيين فى النزاعات المسلحة والكف عن توقيع العقاب الجماعى عنهم وعدم جواز تغيير الواقع على الأرض بالقوة.

أخبار فلسطين اليوم


>وأوضحت أخبار فلسطين اليوم، سلم الأرجنتينى أدولفو بيريز اسكيفيل، الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 1980، أمس الجمعة، سفير دولة فلسطين لدى الأرجنتين حسنى عبد الواحد، نسخة من ترشيحه للمناضل الفلسطينى الأسير مروان البرغوثى، القابع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، للحصول على جائزة نوبل للسلام.

وذكرت وكالة سما الفلسطينية، أن "اسكيفيل" قدم خلال لقائه السفير عبد الواحد، فى مقر السفارة بالعاصمة بوينس أريس، لوحتين فنيتين من إنتاجه عن نضال الشعب الفلسطينى من أجل الحرية والاستقلال.

أخبار فلسطين اليوم


>أكد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، أن ستواصل تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية فى المخيمات، وأنه لن يتم إعفاء "الأونروا" من مسئولية استمرار تقديم الخدمات للاجئين ورعايتهم داخل المخيمات وخارجها.

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