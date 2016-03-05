من مرتدة رائعة.. البديل عمرو جمال يترجم صناعة السعيد لهدف للأهلي

بتسجيله 4 أهداف ضد سلتا فيجو بالدوري الإسباني اليوم أصبح كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، هو الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني بعد ليونيل ميسي ساحر برشلونة.

وسجل رونالدو 4 أهداف خلال 26 دقيقة في شوط مباراة فريقه الثاني مع ضيفه سلتا ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أين أصبح رونالدو بين هدافي الدوري الإسباني تاريخيا.

يحتل نجم برشلونة ليونيل ميسي صدارة هدافي الدوري الإسباني تاريخيا برصيد 304 هدف سجلهم البرغوث الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني في 337 مباراة.

وفي المرتبة الثانية لهدافي الدوري الإسباني يأتي كريستيانو رونالدو برصيد 252 هدفا سجلهم الدولي البرتغالي في 228 مباراة مع النادي الملكي ليتخطى تيلمو زارا نجم أتليتك بلباو السابق الذي سجل 251 هدفا.

معدل تسجيل ميسي للأهداف خلال تلك الفترة منذ 2004 وحتى الآن في كل مبارياته بالدوري الإسباني 0.91 أقل من رونالدو الذي تقدر نسبته بـ1.1 هدف في المباراة الواحدة وهي أكبر نسبة في تاريخ هدافي الدوري، وهي أيضا أكبر من نسبة تيلمو زارا أسطورة أتليتك بلباو هداف الدوري الإسباني السابق والتي تقدر بـ0.9 هدف في المباراة الواحدة.

ومنذ موسم 2009-2010 ويسيطر الثنائي على لقب هداف الدوري الإسباني، إذ أن ميسي فاز في هذا الموسم باللقب بتسجيله 34 هدفا في 35 مباراة.

وفي موسم 2010-2011 سجل رونالدو 40 هدفا في 34 مباراة، وفي موسم 2011-2012 سجل ميسي 50 هدفا في 37 مباراة، وفي موسم 2012-2013 سجل ميسي 46 هدفا في 32 مباراة.

وعاد رونالدو ليتساوى مع ميسي كهداف للدوري الإسباني، بتسجيله في موسم 2013-2014 31 هدفا خلال 30 مباراة وفي موسم 2014-2015 سجل 48 هدفا في 35 مباراة، ليحتل كلا منهما صدارة هدافي الدوري 3 مرات.

بينما يتفوق عليهما تيلمو زارا الذي حصل على لقب هداف الدوري الإسباني خلال 6 مواسم منهم 3 مواسم متتالية منذ موسم 1944-1945 وحتى موسم 1946-1947 وكذلك موسمين متتاليين في 1949-1950 و1950-1951، وآخر مرة حصل على زارا على لقب الهداف كان في موسم 1952-1953.

خلال الموسم الحالي سجل ميسي في الدوري الإسباني 19 هدفا في 22 مباراة ومعدله التهديفي في المباراة الواحدة يقدر بـ0.86 هدف.

في المقابل رونالدو شارك هذا الموسم في 28مباراة بالدوري، وسجل خلالهم 27 هدفا، ومعدل تسجيله للأهداف في المباراة الواحدة 0.96 هدف.