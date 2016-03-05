رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يغادر إلى الإمارات

غادر مطار القاهرة الدولي فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية القاهرة، مساء اليوم السبت، متوجها على رأس وفد إلى دبى فى زيارة للإمارات تستغرق عدة أيام فى إطار جهوده لبحث آخر تطورات الوضع فى ليبيا .

ويواصل رئيس حكومة الوفاق الليبية جهوده وإتصالاته مع كبار المسئولين بالمنقطة لبحث تدشين حكومة الوفاق الوطنى، بعد فشل إعتمادها من مجلس النواب الليبى خلال الجلسات التى عقدت الأسبوع قبل الماضى .

وقالت مصادر امنية بالمار ان رئيس حكومة الوفاق الليبي تم انهاء اجراءات سفره من استراحة كبار الزوار .