«مايكروسوفت» تطلق نسخة معاينة جديدة من ويندوز 10

أطلقت شركة مايكروسوفت بالأمس نسخة معاينة جديدة من نظام ويندوز 10 لأجهزة الحاسب تحمل رقم بناء 14279، وتركز النسخة بشكل كبير على خدمة المساعد الشخصي كورتانا Cortana.

وقالت مايكروسوفت بأن “مشتركي برنامج ويندوز إنسايدرز Windows Insiders سيحصلون على جميع تحديثات البرامج الثابتة لأجهزة هواتف لوميا التي يتم نشرها بشكل تلقائي”.

وتعمل الشركة على تحديث نظام ويندوز 10 الذي أطلقته في شهر يوليو(تموز) من 2015 بشكل مستمر، وتقوم بإضافة الميزات والخدمات وترسلها إلى المستخدمين عن طريق التحديثات المتلاحقة.

ويتوفر المساعد الشخصي كورتانا بثلاث لغات جديدة هي الإسبانية للمكسيك والبرتغالية للبرازيل والفرنسية لكندا إلى جانب توفره بـ 11 لغة أخرى موجودة مسبقاً، ويعمل فريق كورتانا على بناء تجربة مساعد شخصي مخصصة لكل سوق ولغة.

ويمكن للمستخدم الآن استعمال المساعد الشخصي من أجل حفظ المعلومات المفيدة من خلال وضع تذكير مع شرح مبسط عن المعلومات مثل اسم الكتاب الذي يريد المستخدم قراءته.

كما يمكن إضافة تفاصيل محددة مثل الموقع والوقت والأشخاص في وقت لاحق، بحيث يقوم كورتانا بإظهار التذكير بحسب أهميته وإرتباطه.

وسهلت شركة مايكروسوفت إمكانية الولوج إلى النظام عن طريق الجمع بين شاشة تسجيل الدخول وشاشة القفل في شاشة واحدة بشكل مشابه لنظام ويندوز فون 10 للهاتف الذكي.

وحسنت الشركة IME الياباني بحيث يمكن للمستخدم الحصول على تجربة كتابة أكثر سلاسة والحصول على محتوى تنبؤي أكثر توسعاً.