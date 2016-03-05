بالفيديو – بعد رباعيته.. رونالدو ينفرد بصدارة أصحاب الـ ' هاتريك ' في الدوري الإسباني

يرى محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب ضرورة "استشعار الحكم جهاد جريشة بالحرج واعتذاره عن عدم إدارة لقاء الزمالك أمام الفريق".

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

واستقرت لجنة الحكام على تعيين جهاد جريشة حكاما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب وهو ما اعترضت عليه إدارة المقاولون.

وقال المشرف العام على فريق الكرة لـFilGoal.com: "جمال الغندور رفض طلبنا بتغيير جهاد جريشة. والآن نطلب من الحكم الاعتذار عن عدم إدارة المباراة".

وأضاف "دائما يقولون الحكم مثل القاضي. وإذا كان القاضي في مثل موقف جهاد جريشة الآن لأستشعر الحرج واعتذر".

وكان الزمالك قد اعترض في وقت سابق على تعيين جهاد جريشة بعد أزمة قد نُشبت بسبب "التسريبات".

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