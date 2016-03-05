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كاظم الساهر مداعبًا مقدمة TheVoiceKids : «خليني أسلم على الفراشات اللي بفستانك»

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كاظم الساهر مداعبًا مقدمة TheVoiceKids : «خليني أسلم على الفراشات اللي بفستانك» كاظم الساهر مداعبًا مقدمة TheVoiceKids : «خليني أسلم على الفراشات اللي بفستانك»

إيميه الصباح (أرشيفية)

داعب الفنان كاظم الساهر مقدمة برنامج اكتشاف المواهب TheVoiceKids “إيميه الصباح”، في بداية حلقة مرحلة العرض المباشر الآخير من البرنامج مساء اليوم السبت، قائلاً: ”خليني أسلم على الفراشات اللي بفستانك”، حيث أطلت “الصباح” بفستان أبيض طويل مليء بالفراشات.

افتتح المواهب الستة الذين وصلوا إلى مرحلة العرض المباشر الآخير من برنامج اكتشاف المواهب TheVoiceKids الحلقة، اليوم السبت، بأغنية “نحن الحياة”، والمواهب الستة هم “أمير، ميرنا، لين، زين، غدي، جويرية”

وعبر المدربون الثلاثة عن إعجابهم بالأغنية وآداء المواهب الستة، فقال “تامر”: “حاسس إن إحنا جايين عرس”، وأشادت نانسي بهم: “ثقتهم بنفسهم زادت”، بينما قال القيصر إن ماقدمه الأطفال “أكثر من رائع”.

 

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