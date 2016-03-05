أخبار عاجلة

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فان جال: راشفورد أنقذني؟ لقد ظهر بفضل سياستي مع الشباب

Google+ Print
فان جال: راشفورد أنقذني؟ لقد ظهر بفضل سياستي مع الشباب فان جال: راشفورد أنقذني؟ لقد ظهر بفضل سياستي مع الشباب

يرى محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب ضرورة "استشعار الحكم جهاد جريشة بالحرج واعتذاره عن عدم إدارة لقاء الزمالك أمام الفريق".

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

واستقرت لجنة الحكام على تعيين جهاد جريشة حكاما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب وهو ما اعترضت عليه إدارة المقاولون.

وقال المشرف العام على فريق الكرة لـFilGoal.com: "جمال الغندور رفض طلبنا بتغيير جهاد جريشة. والآن نطلب من الحكم الاعتذار عن عدم إدارة المباراة".

وأضاف "دائما يقولون الحكم مثل القاضي. وإذا كان القاضي في مثل موقف جهاد جريشة الآن لأستشعر الحرج واعتذر".

وكان الزمالك قد اعترض في وقت سابق على تعيين جهاد جريشة بعد أزمة قد نُشبت بسبب "التسريبات".

طالع أيضا

بالصور – الزمالك يكشف عن مستندات "لا نريد جريشة حكما لمبارياتنا"

رئيس الزمالك: قدمنا شكوى ضد جريشة

أزمة التسريبات - بالمستندات وكما أكد لـ في الجول.. جهاد جريشة يفعل تهديده

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع