بالصور.. من هو حسن الترابي؟

بعد وفاة زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض فى السودان الدكتور حسن الترابي، اليوم السبت، عن عمر يناهز 84 عاما، ننشر أبرز المحطات فى حياة الترابي منذ أن كان طالبا بكلية الحقوق جامعة الخرطوم، حتى أصبح من أشهر قادة الإسلاميين فى العالم ومن أشهر المجتهدين على صعيد الفكر والفقه الإسلامى المعاصرين.

ولد الترابى عام 1932 فى كسلا، وهو زعيم سياسى ودينى سودانى، درس الترابى بكلية الحقوق فى جامعة الخرطوم، منذ عام 1951 حتى 1955، وحصل على الماجستير من جامعة أكسفورد عام 1957، ودكتوراة الدولة من جامعة سوربون، باريس عام 1964، ويتقن أربع لغات بفصاحة وهى العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية.

شغل الترابى منصب أستاذ فى جامعة الخرطوم، ثم عين عميدًا لكلية الحقوق بها، ثم وزيرًا للعدل فى السودان، وفى عام 1988 عين وزيرًا للخارجية السودانية، كما اختير رئيسًا للبرلمان فى السودان عام 1996.

أسس الترابى الجبهة الإسلامية القومية، كما ترشح للبرلمان، ولكنه لم يفز، وفى يونيو عام 1989 أقام حزب الترابى انقلابا عسكريا ضد حكومة المهدى المنتخبة ديمقراطيًا، وعين عمر حسن البشير رئيسًا لحكومة السودان.

أسس الترابى عام 1991 المؤتمر الشعبى العربى الإسلامى، الذي يضم ممثلين من 45 دولة عربية وإسلامية، كما انتخب الأمين العام لهذا المؤتمر، حيث وقف ضد التدخل الأجنبى فى المنطقة، بحجة تحرير الكويت، إبان الغزو العراقى عام 1990، مما أدى إلى تدهورعلاقاته مع الغرب وبعض الدول العربية.

يعد الترابى من أشهر قادة الإسلاميين فى العالم، ومن أشهر المجتهدين على صعيد الفكر، والفقه الإسلامى المعاصرين، له كتاب فى تفسير القرآن، وكتاب فى أصول الفقه، وكتب كثيرة أخرى فى مجالات الإصلاح الإسلامى والسياسة، وتوفى الدكتور حسن الترابى، اليوم السبت، بمدينة الخرطوم، إثر وعكة صحية مفاجئة.

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