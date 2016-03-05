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العثور على 5 جثث غرب الشيخ زويد بشمال سيناء

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العثور على 5 جثث غرب الشيخ زويد بشمال سيناء العثور على 5 جثث غرب الشيخ زويد بشمال سيناء
قال أهالى بقرية الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد، إنه عثر مساء اليوم السبت على 5 جثث بها آثار طلقات فى الرأس، ألقى بها مجهولون فى منطقة خالية من السكان على أطراف القرية وعثر عليها الأهالى.

وتشير روايات الأهالى إلى أن من بين القتلى أشخاص تعرفوا عليهم من أهالى الشيخ زويد سبق واختطفهم ملثمون فى ظروف غامضة.


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