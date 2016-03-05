مسئول روسي: سنساعد في ضمان أمن قادة المعارضة السورية الذين وقعوا على الهدنة

أعلن مدير مركز تنسيق الهدنة بقاعدة “حميميم” في اللاذقية ، الروسي سيرجي كورولينكو ، أن وزارة الدفاع الروسية يمكن أن تساعد في تأمين ضمان سلامة قادة المعارضة ورؤساء الإدارات المحلية الحكومية الذين وقعوا على اتفاق الهدنة في سوريا .

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم السبت عن كورولينكو قوله – “نحن من جهتنا ، يمكننا أن نساعد في تأمين سلامة قادة المعارضة السورية ورؤساء الإدارات المحلية (الحكومة) الذين وقعوا على اتفاق وقف إطلاق النار وبدء المصالحة في سوريا” .

وبدأ في سوريا اعتبارا من 27 فبراير الماضي سريان الهدنة التي توصلت موسكو وواشنطن إلى إتفاق بشأنها يوم 22 فبراير الماضي .

وحسب الإعلان المشترك لروسيا والولايات المتحدة ، لا تشمل الهدنة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد من الدول) وغيرهما من المنظمات التي يعتبرها مجلس الأمن الدولي منظمات إرهابية .

وخلال الهدنة، تقوم الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية بنقل المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا والتي يعيش فيها نحو 400 ألف من السوريين.

أ ش أ