مباشر - الأهلي 1 - المقاصة 0.. سيطرة وخطورة حمراء.. رمضان يسجل بعد فاصل مهاري

متابعة حية ومباشرة لمباراة الأهلي ومصر للمقاصة في لقاء الجولة الـ21 للدوري المصري.

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ويسعى الأهلي للثأر إذ كان قد خسر في مباراة الدور الأول 1-0، والحفاظ على فارق النقاط مع الزمالك الذي يواجه المقاولون العرب يوم الأحد.

بينما يحاول المقاصة تجاوز خسارته من سموحة 4-3 الموسم الماضي.

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انطلاق الشوط الثاني

ق43 مراوغة رائعة لرمضان صبحي ثم مرر الكرة للسعيد الذي أعاد الكرة لرمضان سددها أرضية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس.

-الأول للأهلي.

ق36 عرضية من مؤمن زكريا وهروب رائع لحسام عاشور من الرقابة أعقبها رأسيه من اللاعب الأخير لكن الكرة مرت بجوار القائم.

ق26 عرضية متقنة من صبري رحيل حولها عبد الله السعيد بتسديدة مباشرة على المرمى لكن مرت فوق العارضة.

ق13 عرضية من اليسار من صبري رحيل تصل لمؤمن زكريا الخالي من الرقابة يسددها بغرابة فوق الشباك.

ق12 مؤمن زكريا يرتكب خطأ دفاعي ويعيد الكرة في مكان خطير لحارسه لكن رامي ربيعة يبعد الكرة قبل أن تصل لنانا بوكو.

ق11 إيفونا ينطلق ويسدد بقوة لكن فوق عارضة المقاصة.

ق4 عمرو بركات يمر بمهارة ناحية اليسار ويرسل عرضية يبعدها الدفاع.

ق2 تسديدة قوية من عبد اللطيف أبو بكر تمر بجوار مرمى الأهلي.

انطلاق المباراة