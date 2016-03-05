محلل أداء الزمالك قد يتأخر عن السفر للكاميرون

لم ينجح حبشي موسى محلل أداء فريق الزمالك ومساعد أليكس ماكليش المدير الفني في استخراج تأشيرة الدخول إلى الكاميرون.

ويلعب الزمالك مع دوالا في مباراة ذهاب دور الـ32 يوم 13 مارس الجاري في الكاميرون على أن تقام مباراة العودة يوم 19 مارس من الشهر ذاته في بتروسبورت.

وعلم FilGoal.com أن حبشي موسى فشل في استخراج تأشيرة الدخول للكاميرون نظرا لقرب انتهاء جواز السفر الخاص به.

وسافر محلل أداء الزمالك إلى بلجيكا من أجل تجديد جواز السفر على أن يعود لمحاولة اللحاق بالبعثة التي تسافر عقب مباراة المقاولون العرب يوم الأحد.