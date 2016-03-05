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وزير الثقافة ينفى تلقى تحذير من اليونسكو بمنع النحت فى مصر

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وزير الثقافة ينفى تلقى تحذير من اليونسكو بمنع النحت فى مصر وزير الثقافة ينفى تلقى تحذير من اليونسكو بمنع النحت فى مصر
نفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، ما تداوله وسائل الإعلام من تلقى الوزارة خطاباً من هيئة اليونسكو بشأن مطالبة بتوقف أعمال النحت باعتبارها "عبثاً"، مؤكداً أن هذه التصريحات "محض كذب".

وأضاف وزير الثقافة، فى تصريحات صحفية، على هامش حضوره حفل ختام سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت فى دورته الـ21 ، بأن السمبوزيزم هذا العام متميز ويشهد مشاركة دولية وظهور أجيال جديدة من الفنانين، ويشارك فيه 4 فنانين أجانب، وهم "خالد عبد الله ميرغنى" من السودان، و"أنا ماريا نيجارا" من الأرجنتين، و"مارسيا دى بيرناردو" من البرازيل، و"چوردى دى سانتياجو" من المكسيك، بجانب 6 فنانين مصريين وهم "أحمد مجدى عبده"، و"أحمد مخلوف محمد محمود"، و"حامد جبريل سعد كريم"، و"رمضان عبد المعتمد"، و"محمد اللبان"، و"ياسمينة حيدر".

وأشار وزير الثقافة، إلى أن مصر قادرة على التواصل الفعال مع بلدان العالم للمشاركة فى هذا الحدث، لافتاً إلى أن هناك تنسيق مع محافظ أسوان لوضع متحف النحت المفتوح على خريطة السياحية المصرية، لمحافظة أسوان.


>- بالصور.. بدء حفل ختام سمبوزيوم أسوان الدولى بحضور وزير الثقافة

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