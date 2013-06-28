أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

محافظة سوهاج تضع 3 أبواب حديدية خوفا من اقتحام الديوان العام في 30 يونيو

Google+ Print
محافظة سوهاج تضع 3 أبواب حديدية خوفا من اقتحام الديوان العام في 30 يونيو محافظة سوهاج تضع 3 أبواب حديدية خوفا من اقتحام الديوان العام في 30 يونيو

كتب : الوطن منذ 9 دقائق

وضعت محافظة سوهاج أبوابا حديدية ضخمة، خلف أبواب الديوان العام، خوفا من محاولات اقتحام ديوان عام المحافظة خلال مظاهرات 30 يونيو.

وعلمت "الوطن" أن المسؤولين بالمحافظة وضعوا هذه الأبواب بعد دعوات أطلقها عدد من القوى السياسية والحركات الثورية، المطالبة برحيل محافظ الإقليم، و7 رؤساء مدن وأحياء، ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد حامد قرمشتة، ناشط سياسي، أن دعوات رحيل المحافظ و7 من رؤساء المدن والأحياء أمر طبيعي، لأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مطالبا القوات المسلحة بالنزول إلى الشارع وإدارة شؤون البلاد، وتعيين حاكم عسكري للمحافظة، من أجل إعادة الأمن الذي فقده الشعب على يد الإخوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية