محافظة سوهاج تضع 3 أبواب حديدية خوفا من اقتحام الديوان العام في 30 يونيو

كتب : الوطن منذ 9 دقائق

وضعت محافظة سوهاج أبوابا حديدية ضخمة، خلف أبواب الديوان العام، خوفا من محاولات اقتحام ديوان عام المحافظة خلال مظاهرات 30 يونيو.

وعلمت "الوطن" أن المسؤولين بالمحافظة وضعوا هذه الأبواب بعد دعوات أطلقها عدد من القوى السياسية والحركات الثورية، المطالبة برحيل محافظ الإقليم، و7 رؤساء مدن وأحياء، ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد حامد قرمشتة، ناشط سياسي، أن دعوات رحيل المحافظ و7 من رؤساء المدن والأحياء أمر طبيعي، لأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مطالبا القوات المسلحة بالنزول إلى الشارع وإدارة شؤون البلاد، وتعيين حاكم عسكري للمحافظة، من أجل إعادة الأمن الذي فقده الشعب على يد الإخوان.