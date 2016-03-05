10 معلومات عن حسن الترابي تعرف عليها

توفى زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض فى السودان الدكتور حسن الترابي عن عمر يناهز 84 عامًا، حيث لا يعلم الكثير منا معلومات عن هذا المفكر والمعارض السودانى وإليكم أهم 10 معلومات عنه.

1. ولد حسن عبد الله الترابي فى عام 1932 فى كسلا وهو زعيم سياسى ودينى سودانى.

>2. درس حسن عبد الله الترابي بكلية الحقوق فى جامعة الخرطوم منذ عام 1951 حتى 1955، وحصل على الماجستير من جامعة أكسفورد عام 1957، وعلى دكتوراه الدولة من جامعة السوربون بباريس عام 1964.

>3. يتقن الترابي أربع لغات بفصاحة وهى العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية.

>4. كان الترابي أستاذًا فى جامعة الخرطوم ثم عين عميدًا لكلية الحقوق بها، ثم عين وزيرًا للعدل فى السودان، وفى عام 1988 عين وزيرًا للخارجية السودانية، كما اختير رئيسًا للبرلمان فى السودان عام 1996.

>5. أسس الترابي الجبهة الإسلامية القومية، كما ترشح للبرلمان ولكنه لم يفز، وفى يونيو عام 1989، أقام حزب الترابي انقلابًا عسكريًا ضد حكومة المهدى المنتخبة ديمقراطيًا وعين عمر حسن البشير رئيسًا لحكومة السودان.

>6. فى عام 1991 أسس الترابى المؤتمر الشعبى العربى الإسلامى الذى يضم ممثلين من 45 دولة عربية وإسلامية، كما انتخب الأمين العام لهذا المؤتمر.

>7. وقف الترابي ضد التدخل الأجنبى فى المنطقة بحجة تحرير الكويت إبان الغزو العراقى عام 1990 ما أدى إلى تدهور علاقاته مع الغرب وبعض الدول العربية.

>8. يعد الترابي من أشهر قادة الإسلاميين فى العالم ومن أشهر المجتهدين على صعيد الفكر والفقه الإسلامى المعاصرين، له كتاب فى تفسير القرآن وكتاب فى أصول الفقه وكتب كثيرة أخرى فى مجالات الإصلاح الإسلامى والسياسة.

>9. وفى سبتمبر عام 2012 قابل طرفة بغجاتى مع روديجر نيبرج الشيخ حسن الترابى وتحصلا على دعمه لهما فى محاربة ختان الإناث والسعى لإيقافه، وله العديد من المؤلفات.

>10. توفى الدكتور حسن الترابي فى مدينة الخرطوم إثر وعكة صحية مفاجئة.

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- وفاة حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبى السودانى