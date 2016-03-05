أخبار عاجلة

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

10 معلومات عن حسن الترابي تعرف عليها

Google+ Print
10 معلومات عن حسن الترابي تعرف عليها 10 معلومات عن حسن الترابي تعرف عليها
توفى زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض فى السودان الدكتور حسن الترابي عن عمر يناهز 84 عامًا، حيث لا يعلم الكثير منا معلومات عن هذا المفكر والمعارض السودانى وإليكم أهم 10 معلومات عنه.

1. ولد حسن عبد الله الترابي فى عام 1932 فى كسلا وهو زعيم سياسى ودينى سودانى.
>2. درس حسن عبد الله الترابي بكلية الحقوق فى جامعة الخرطوم منذ عام 1951 حتى 1955، وحصل على الماجستير من جامعة أكسفورد عام 1957، وعلى دكتوراه الدولة من جامعة السوربون بباريس عام 1964.
>3. يتقن الترابي أربع لغات بفصاحة وهى العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية.
>4. كان الترابي أستاذًا فى جامعة الخرطوم ثم عين عميدًا لكلية الحقوق بها، ثم عين وزيرًا للعدل فى السودان، وفى عام 1988 عين وزيرًا للخارجية السودانية، كما اختير رئيسًا للبرلمان فى السودان عام 1996.
>5. أسس الترابي الجبهة الإسلامية القومية، كما ترشح للبرلمان ولكنه لم يفز، وفى يونيو عام 1989، أقام حزب الترابي انقلابًا عسكريًا ضد حكومة المهدى المنتخبة ديمقراطيًا وعين عمر حسن البشير رئيسًا لحكومة السودان.
>6. فى عام 1991 أسس الترابى المؤتمر الشعبى العربى الإسلامى الذى يضم ممثلين من 45 دولة عربية وإسلامية، كما انتخب الأمين العام لهذا المؤتمر.
>7. وقف الترابي ضد التدخل الأجنبى فى المنطقة بحجة تحرير الكويت إبان الغزو العراقى عام 1990 ما أدى إلى تدهور علاقاته مع الغرب وبعض الدول العربية.
>8. يعد الترابي من أشهر قادة الإسلاميين فى العالم ومن أشهر المجتهدين على صعيد الفكر والفقه الإسلامى المعاصرين، له كتاب فى تفسير القرآن وكتاب فى أصول الفقه وكتب كثيرة أخرى فى مجالات الإصلاح الإسلامى والسياسة.
>9. وفى سبتمبر عام 2012 قابل طرفة بغجاتى مع روديجر نيبرج الشيخ حسن الترابى وتحصلا على دعمه لهما فى محاربة ختان الإناث والسعى لإيقافه، وله العديد من المؤلفات.
>10. توفى الدكتور حسن الترابي فى مدينة الخرطوم إثر وعكة صحية مفاجئة.
>حسن الترابي (3)

حسن الترابي (4)

حسن الترابي (1)

حسن الترابي (2)


>- وفاة حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبى السودانى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365