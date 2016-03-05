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استراحة - الأهلي 1 - المقاصة 0.. سيطرة وخطورة حمراء.. رمضان يسجل بعد فاصل مهاري

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استراحة - الأهلي 1 - المقاصة 0.. سيطرة وخطورة حمراء.. رمضان يسجل بعد فاصل مهاري استراحة - الأهلي 1 - المقاصة 0.. سيطرة وخطورة حمراء.. رمضان يسجل بعد فاصل مهاري

سجل رمضان صبحي أولى أهداف الأهلي في ولاية المدرب الهولندي مارتن يول بعدما هز شباك للمقاصة.

الأهلي يواجه مصر للمقاصة في الجولة الـ21 من الدوري المصري في أولى مباريات مارتن يول.

رمضان صبحي استغل تمريرة من عبد الله السعيد ليهز الشباك في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وتأتي مساهمة عبد الله السعيد في أولى أهداف الأهلي تحت قيادة مارتن يول، بالتخصص هذا الموسم.

عبد الله السعيد سجل أول أهداف الأهلي تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" في لقاء السوبر أمام الزمالك.

في الدوري، سجل عبد الله السعيد في مرمى طلائع الجيش ليكتب أول أهداف الأهلي تحت ولاية جوزيه بيسيرو.

ثم عاد "زيزو" من جديد وعاد السعيد للتسجيل في الولاية الجديدة للمدرب. الأهلي يفوز على الإسماعيلي 1-0 بهدف عبد الله السعيد.

وفي أولى مباريات مارتن يول، عبد الله السعيد يصنع أول أهداف الأهلي عن طريق رمضان صبحي.

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