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الزمالك ينفي تعيين نائب مدير التسويق ليجاور ماكليش

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الزمالك ينفي تعيين نائب مدير التسويق ليجاور ماكليش الزمالك ينفي تعيين نائب مدير التسويق ليجاور ماكليش

نفى خالد رفعت مدير إدارة التسويق إمكانية تعيين شريف إسلام نائبه كمترجم لألكيس ماكليش المدير الفني.

ويبحث الزمالك عن مترجم للعمل مع ماكليش بناء على طلبه، وقد استقر على تعيين علي أبو النصر الذي يجيد اللكنة الاسكتلندية. (التفاصيل)

وقال خالد رفعت لـFilGoal.com يوم السبت: "ما يقال حول تعيين شريف إسلام أمر غير دقيق لأنه نائب مدير التسويق".

وأضاف "هناك العديد من الملفات التي تحتاج لمجهوداته في إدارة التسويق وبالتالي هناك تعارض بين عمله كمترجم وعمله الحالي".

وأتم "يوجد ملفات تسويقية كثيرة مُكلف بها شريف إسلام".

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فيديو اليوم السابع