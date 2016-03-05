حافظ على عيونك واكتشفها بدرى.. علامات الإصابة بالمياه الزرقاء

قال تقرير نشره الموقع الأمريكى"wikihow" مؤخرا إن المياه الزرقاء "الجلوكوما" من أكثر أسباب الإصابة بالعمى على مستوى العالم، وغالبا ما تحدث نتيجة زيادة كمية الضغط فى مقلة العين عن المعدل الطبيعى، وتتسبب فى عدم وضوح الرؤية، أو القدرة على رؤية الأشياء بوضوح.

وأوضح التقرير أن قائمة العلامات التى تدل على الإصابة بالمياه الزرقاء تشمل الرغبة فى القىء، خاصة إذا كانت مصحوبة بالصداع والشعور بالغثيان،والضغط فى العينين مسبب الدوخة التى تسبب الغثيان.

وأشار التقرير إلى أن قائمة الأعراض والعلامات تشمل كذلك وجود احمرار فى العينين، ينتج عن انتفاخ بالأوعية الدموية داخل العين، ويعد احمرار العين من الأشياء التى تدعو للقلق، وقد يحدث نتيجة تلوث الهواء أو التعرض لأشعة الشمس أو الأتربة أو بسبب الحساسية، وفى الاحمرار الناتج عن الإصابة بالمياه الزرقاء، تكون الأوعية الدموية بالعينين متورمة نتيجة زيادة الضغط بهما.

ويعد الشعور بألم شديد فى العينين من دلالات الإصابة بالمياه الزرقاء، وهذا الشعور يشعرك أن العين على وشك الانفجار أو أن شيئا يضغط عليها، وإذا شعر المريض بألم شديد فى العين مع عدم القدرة على الرؤية عليه استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة بسرعة.

- تعرف على أسباب الجلوكوما وكيفية علاجها

- استشارى عيون: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة بالمياه الزرقاء