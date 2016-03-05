مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين محكمة كفر الزيات ويستمع لمساجين المركز

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية مركز شرطة كفر الزيات، لمتابعة مدى انتظام الخدمات واستمع لشكاوى المواطنين وشدد على سرعة حلها، وشدد على الضباط والأفراد بعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة مع المواطنين، والبعد عن مواطن الإثارة، وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان .

كما تفقد مدير أمن الغربية الحجز والسجن بالمركز، والتقى المساجين واستمع لشكواهم ومطالبهم، ووجه باستدعاء مفتش الصحة للكشف الدورى عليهم وتقديم الرعاية الصحية لهم، كما تفقد مساعد وزير الداخلية محكمة كفر الزيات وقيام الخدمات المعينة على الحواجز المرورية على الشوارع المؤدية إلى المحكمة بإحكام السيطرة على دخول وخروج السيارات، والتفتيش الدقيق لها والمترددين على المحكمة، وعقد اجتماعا مع الأفراد والموظفين المدنيين ووجه بحسن معاملة المواطنين وتفعيل دور الأكمنة بدائرة المراكز وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع.

كما قام بتوعية الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانونًا لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.

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