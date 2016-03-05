بالصور.. بدء حفل ختام سمبوزيوم أسوان الدولى بحضور وزير الثقافة

بدأت مساء اليوم فعاليات حفل ختام سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت فى دورته 21، بحضور وزير الثقافة حلمى النمنم، والدكتور طارق زبادى، قومسير عام السمبوزيوم، وبمشاركة 16 نحاتًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا.

بدأ حفل الختام بتقديم فقرات لفرقة توشكى للفنون التقائية التابعة للفرع، ويعقبه تكريم الوزير للنحاتين المشاركين فى دورة هذا العام.

وكان الوزير تفقد مع بدء الحفل الأعمال النحتية بموقع ورشة السمبوزيوم الواقعة فى مواجهة متحف النوبة بمدينة أسوان، ثم تفقد الوزير المتحف المفتوح لأعمال السمبوزيوم بمنطقة الشلال والذى يضم أكثر من 184 قطعة نحتية مختلفة الأحجام هى حصيلة أعمال السمبوزيوم خلال دورته العشرين الماضية، ودار حديث بين الوزير والفنانين المشاركين هذا العام فى أعمال السمبوزيوم والذين يصل عددهم إلى 16 نحاتًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا.

يذكر أن سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت خلال دوراته العشرين السابقة استضاف نحو 150 “من أهم النحاتين فى العالم” والذين قدموا مئات الأعمال الفنية التى يعرض منها 184 قطعة مختلفة الأحجام فى المتحف المفتوح بأسوان.

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