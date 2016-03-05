مدير أمن الغربية يُشرف على حملة الرادار بالطريق الزراعى

أشرف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية على الحملة المرورية وحملة الرادار بالطريق الزراعى، اليوم السبت، وتقابل مع الرائد إبراهيم كامل من قوة إدارة مرور الغربية والضباط والقوات المشاركة فى الحملة.

ووجه مدير أمن الغربية الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على الحملة واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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