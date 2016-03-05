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تعليم الغربية تحيل مشرفى مدرسة أم المؤمنين الثانوية للتحقيق بسبب الإهمال

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تعليم الغربية تحيل مشرفى مدرسة أم المؤمنين الثانوية للتحقيق بسبب الإهمال تعليم الغربية تحيل مشرفى مدرسة أم المؤمنين الثانوية للتحقيق بسبب الإهمال
قررت فريدة مجاهد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت إحالة جميع متابعين مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية إلى التحقيق، بسبب الإهمال.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وتفقدت المدرسة، وتابعت معامل الأحياء والكيمياء، وأوصت بضرورة تطوير وتحديث الوسائل الإيضاحية الموجودة بالمعامل.

كما لاحظت ارتفاع نسبة الغياب فى المدرسة بالصفين الثانى والثالث، وأكدت على ضرورة تفعيل إنذارات الغياب وقرارات الفصل لجميع الطالبات اللاتى تجاوزن نسبة الغياب القانونية.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه يتعين على جميع المتابعين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الظاهرة ومتابعة إنذارات الغياب وقرارات الفصل وحتمية تفعيل محاضرات الصف الثالث الثانوى ووضع جدول واضح فى مدخل المدرسة يشمل جميع المحاضرات للصف الثالث الثانوى بشعبه المختلفة والتنبيه على الطالبات بضرورة الالتزام بالمحاضرات وكذلك الإعلان عن مجموعات التقوية لكل الصفوف وتفعيلها على أن تعمل بعد نهاية اليوم الدراسى.


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