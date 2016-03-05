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رئيس جامعة دمنهور يزور مزرعة "الأشراف للإنتاج الحيوانى" ويتفقد مصنع الأعلاف

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رئيس جامعة دمنهور يزور مزرعة "الأشراف للإنتاج الحيوانى" ويتفقد مصنع الأعلاف رئيس جامعة دمنهور يزور مزرعة "الأشراف للإنتاج الحيوانى" ويتفقد مصنع الأعلاف
زار الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور اليوم السبت، مزرعة "الأشراف للإنتاج الحيوانى" على مساحة 200 فدان بمركز أبو حمص، لمعاينة وإبداء ملاحظاته العلمية والبيطرية لعنابر التربية "للأمهات، العشار، العجول الرضيعة، الفطام"، وتفقد مصنع الأعلاف والمحالب تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها للاهتمام بالمشروعات الاستثمارية.

جاءت الزيارة فى إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة دمنهور لقطاع خدمة المجتمع، وكبيت خبرة لتقديم الاستشارات البيطرية والزراعية للمشروعات الاستثمارية بالمجتمع المحلى وللاستفادة من الإنتاج الحيوانى وزيادة إنتاجه من أجل توفير غذاء آمن من الألبان ومنتجاتها واللحوم.

ووجه رئيس جامعة دمنهور النصائح والإرشادات البيطرية لفريق العمل بالمزرعة، مؤكدا على توفير الاشتراطات الصحية من أجل توفير إنتاج غذاء آمن للمجتمع البحراوى.


>- دراسة بجامعة دمنهور تكشف ارتفاع نسبة مرضى السرطان بين المزارعين لاستخدام الأسمدة والمبيدات..رئيس الجامعة: التوصيات تطالب الحكومة بالاعتماد على السماد العضوى..وتقدم تجربة لإنتاج محاصيل خالية من الأمراض

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مصر 365

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