بالصور.. رئيس اتحاد الجمعيات بالغربية يعلن نتيجة انتخابات تجديد الثلث

أعلن سعيد الشاذلى رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالغربية، منذ قليل، نتيجة انتخابات تجديد الثلث، لانتخاب 5 أعضاء من ضمن 24 مرشحا من الجمعية العمومية.

وأكد الشاذلى أن الانتخابات أسفرت عن فوز كل من عزت نبيه شراقى، أعلى الأصوات الانتخابية، وعزت ممدوح عبده، وعلى عبد الدايم، وسعيد متولى، وإبرهيم الفقى.

وصرح سعيد الشاذلى رئيس الاتحاد أن الانتخابات جرت على 5 مقاعد ثلث الأعضاء، وبدأت أعمال الجمعية العمومية فى التسجيل وتسديد الاشتراكات فى الساعة 10 صباحا، وتم تأجيل التصويت ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى، وبدأ التصويت رسميا بحضور اللجنة المشرفة على الانتخابات، والمشكلة من مجلس الإدارة، ولجنة من التضامن الاجتماعى، و3 من أعضاء الجمعية العمومية تم اختيارهم صباح اليوم.

وأضاف الشاذلى أنه حضر 295 جمعية، من إجمالي 1500 جمعية مسددين الاشتراكات ولهم حق التصويت، وتمت الانتخابات بشفافية وحيادية تامة، فى حضور الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات.

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- الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالغربية يجرى اليوم انتخابات ثلث الأعضاء