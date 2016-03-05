أثناء جولته بسوهاج.. وزير الشباب: طورنا 86 ملعبا بتكلفة 47 مليون جنيه

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إن الوزارة انتهت من تطوير 86 ملعبا لكرة القدم بنظام النجيل الصناعى وأعمدة الإنارة الكاشفة بمراكز شباب بمحافظة سوهاج، بواقع 80 ملعبا بالأبعاد الخماسية و6 ملاعب قانونية، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 47 مليونا و800 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم للملعب القانونى والملعب الخماسى المطورين بمركز شباب الديابات بمحافظة سوهاج، برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح عبد العزيز أنه جارى الآن تطوير 23 ملعبا آخرين بمراكز شباب سوهاج بواقع 20 ملعبا خماسى وثلاثة ملاعب قانونية، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الشباب الرامية لتطوير الملاعب الرياضية والبنية الإنشائية بمراكز الشباب والأندية فى جميع المحافظات لاسيما بمحافظات الصعيد.

وقرر الوزير خلال زيارته لمركز شباب الديابات تزويد المركز بحديقة ألعاب للأطفال، وتطوير الملعب المتعدد الموجود بالمركز، بالإضافة إلى إقامة معسكر للكشافة داخل المركز بمشاركة فرق الكشافة من مراكز شباب سوهاج من خلال الاستفادة من المعسكر الدائم لفرق الجوالة لمراكز الشباب والمقيم بالمركز.

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